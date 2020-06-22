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18:04 22.06.2020

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник, ранен один украинский военный

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Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник, ранен один украинский военный

Российские наемники с начала понедельника 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результат чего ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. (…)Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, по защитникам г.Попасная, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, а по Голубовскому - 120-ти мм минометы. Также враг активизировал огневые действия и по населенному пункту Хутор Вольный, применив минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Орехово противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Под утро враг применил 120-ти мм минометы и у н.п.Новотошковское. По украинским защитникам вблизи н.п.Новозвановка российские наемники такэе применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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