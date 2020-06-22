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17:53 22.06.2020

Замминистра образования: Чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против нас, нам лучше их реинтегрировать на подконтрольной территории

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 Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявляет, что для того, чтобы дети из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.

"Мы уже несколько лет признаем тот факт, что дети на оккупированных территориях не имеют полноценного доступа к украинской программе в школах. Соответственно, чтобы эти дети не появлялись с автоматами и не воевали против нас, нам намного лучше, с точки зрения государственной политики, всячески их реинтегрировать тут на подконтрольной территории", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли такой механизм справедливым по отношению к абитуриентам, которые будут сдавать ВНО.

По словам Стадного, высшее образование является одним из лучших способов реинтеграции.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет внесенный президентом законопроект о поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании", упрощающих поступление в вузы выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас.

Теги: #оккупация #минобразования #вно
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