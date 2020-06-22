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16:56 22.06.2020

К интернету подключены более 74% больниц Украины – Минцифры

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К интернету подключены более 74% больниц Украины – Минцифры

В Украине к интернету подключены 1304 больницы с 1756, или 74,26%, свидетельствуют результаты исследования Министерства цифровой трансформации Украины, обнародованные на странице ведомства в Facebook в понедельник.

Согласно исследованию, к оптическим технологиям подключены 1111 больниц среди всех, что составляет 63%.

"То есть, 37% больниц не имеют качественного интернета, и это значит, что в такие учреждения существенно ограничены в развитии телемедицины и внедрении современных практик. К тому же пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности воспользоваться качественным скоростным Wi-Fi", - отметили в министерстве.

Как подчеркнуло Минцифры, чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться Wi-Fi, необходимо гигабитное подключение. Но такая публичная сеть необходимо должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам.

Теги: #минцифры #больницы #интернет
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