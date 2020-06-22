Защита Пулатова в суде по МН17 ставит под сомнение полноту следствия

Защита россиянина Олега Пулатова, который обвиняется в причастности к трагедии рейса МН17, ставит под сомнение полноту следствия, равно как и сомневается в основной версии, не исключая, что авиалайнер мог быть сбит украинским истребителем.

Это следует из основных положений выступления нидерландских адвокатов Сабине тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate) и Баудевейна ван Эйка (Boudewijn van Eijck), которые представляют интересы Пулатова, озвученных в понедельник в судебном комплексе Схипхол в рамках досудебных слушаний.

Предваряя дальнейшие ходатайства, ван Эйк подчеркнул, что по причине пандемии коронавируса "наши руки были связаны, и мы не можем представить полную презентацию".

"Ко многим из вопросов нам придется вернуться после коронавируса… Сейчас мы не обсуждаем вопрос виновности, но говорим только о том, какое расследование еще нужно провести в этом деле", - начал он.

Адвокат высказал мнение, что "шестилетнее расследование", которое ведет Объединенная следственная группа, не было"успешным".

"Был ряд препятствий, что сделало это расследование сложным", - сказал он.

Свое мнение он аргументировал тем, что, например на месте крушения не было возможности провести расследование.

"Почти четыре месяца к месту крушения не было доступа. Это значит, что с доказательствами могли играть или их могли даже подбросить", - предположит защитник Пулатова.

Позже в своем выступлении ван Эйк сослался на свидетеля из числа местных жителей, который "указал место, где он нашел три фрагмента и трубу".

"Он сказал, что увидел это несколько недель назад. Как они там оказались – этого в деле нет. Мы не знаем, или эти материалы были от ракеты, или они были подброшены – у нас нет доказательств этому. Спустя десять месяцев после катастрофы он, который проживает в этой местности, заметил эти фрагменты. Это должно быть расследовано", - аргументировал он.

Ван Эйк также констатировал, что до сих пор не известно, кто и почему отдал приказ использовать Бук.

"Кто отдал приказ и почему – все еще не известно. Если звенья команды не известны, то как мы можем говорить, что Пулатов ответствен? Прокурор говорит, что не известно, или расследование к этому приведет, и мы не ожидаем других обвинений в ближайшем будущем. Нет достаточной информации о роли нашего клиента, и доказательства не полные", - продолжил он.

Ван Эйк также упомянул Владимира Цемаха, который на то время был командиром подразделения противовоздушной обороны.

"Он говорит, что никогда не видел Бук, и расследование его роли еще не завершено. Выглядит так, что Цемах – ключевая фигура как для самого сценария (обвинения прокуратуры) и для установления цепи команд. Все это должно быть в деле до того, как представить дело суду. Его (Цемаха) роль крайне значима. Дело против нашего клиента далеко от готовности, чтобы его рассматривать в суде", - считает адвокат.

Защитник также подставил под сомнение надежность украинской стороны. В частности, он аргументировал тем, что все прослушиваемые телефонные разговоры были предоставлены следствию СБУ, однако там были только "разговоры сепаратистов, но не украинской армии, и не была предоставлена большая часть телефонных разговоров". Равно как и свидетели, опрошенные следствием, были предоставлены СБУ.

"Украинские власти констатировали, что самолет был сбит ракетой Бук. Очень рано эта версия, этот сценарий продвигался Украиной, что было принято следствием", - продолжил ван Эйк.

Он также обвинил следствие в обнародовании информации с целью преднамеренного создания определенного мнения.

"Главный сценарий был принят очень скоро – очень быстро они (следствие) пришли к выводу, что это было Бук. Все, что было обнародовано, было сфокусировано только на сценарии, в котором фигурирует Бук. Они никогда не опросили свидетелей из украинской армии или свидетелей того, что самолет был сбит истребителем. Мы просим дальнейшего расследования", - заявил он ходатайство.

Ван Эйк считает, что такой сценарий был в интересах украинской стороны, и все, что "не поддерживает эту версию, было следствием отложено в сторону".

"Украина имеет неопровержимое влияние на следствие», - добавил адвокат.

Защита также считает, что украинская сторона не достаточно быстро предоставила данные радаров.

"Чтобы знать, что именно случилось в небе, мы должны исследовать данные радара. Украинские власти предоставили данные о военных полетах, которые были или не были в небе, только в январе 2016. И это были вторичные данные, а не данные основного радара", - отметил он.

Ван Эйк также высказал мнение, что такая позиция Украины связана с альтернативным сценарием трагедии, в частности, с тем, который предполагал, что Боинг был сбит украинским истребителем.

"Только через полтора года после катастрофы украинские власти предоставили планы полетов от 17 июля 2014. Почему эта информация была предоставлена так поздно, в то время, как украинское расследование в отношении Бука заняло только два месяца. Почему было так сложно предоставить план полетов? Ведь предоставленная информация говорила о том, что полетов не было", - предположил адвокат.

Защитник также продемонстрировал видео, на котором девушка, одетая в камуфляж и которая представилась жительницей Славянска, рассказывает о том, как якобы украинские военные самолеты якобы бомбят мирный город, якобы используя в качестве щита гражданские самолеты.

"(украинская армия) Использовали гражданские самолеты как живой щит, когда бомбили военные цели для того, чтобы "ополченцы" сбили самолет ракетой. Если подозрения правдивы в отношении того, что украинцы использовали гражданский самолет как человеческий щит, то это преступление войны. Но это не имеет значения для защиты Пулатова... Живой щит может выглядеть нереально, но не может быть исключен", - размышляет ван Эйк.

Он также кратко рассказал о событиях в Украине, которые предшествовали войне на Донбассе, употребляя терминологию, характерную для про-российских СМИ, в частности, Революцию Достоинства он описал как переворот, совершенный прозападными националистами, а саму Украину – как коррумпированную страну, в которой на почве коррупции были уволены прокуроры, в том числе и тот, который вел расследование по делу МН17.

"Следствие должно быть критично, когда речь идет об Украине и ее участии в расследовании", - полагает защитник Пулатова.

При этом основной акцент защита сделала на версии, в соответствии с которой МН17, якобы был сбит украинским Су. В поддержку своей позиции защита продемонстрировала ряд видеосюжетов, на которых десять человек утверждают, что видели в небе два истребителя Су.

"Мы считаем, что в этом отношении следствие было не полным. Защита хочет опросить тех, кто видел истребитель", - заявил ван Эйк.

Кроме того, адвокаты считают, что есть причины для проведения дальнейшего расследования в отношении большей базы данных украинских радаров.

"Возможно, был истребитель, который не был виден на данных радара, которые есть у следствия. Должны быть другие данные, и если они есть, то почему они не доступны", - пояснил ван Эйк.

Тен Дуссхатэ подробно остановилась на свидетельских показаниях, из которых следует, что 27 свидетелей сказали, что был истребитель.

"Вы не можете отложить это (свидетельские показания) в сторону, и второе – данные радаров – они не полные. Будет нонсенсом говорить, что в том районе не было украинских военных самолетов. Есть показания свидетелей, что летчики поднимали в воздух военных самолеты. Нужно расследовать планы полетов, так как выглядит так, что самолеты были в воздухе 17 июля", - сказала она, указав, в частности, на летчика Владислава Волошина, который, по словам "свидетеля" "был в неправильном месте в неправильное время", и который покончил с собой 18 марта 2018.

На данном этапе защита просит опросить свидетелей, экспертов, военных, данные радаров, поставив вопрос был ли МН17 сбит ракетой Бук или истребителем.

"Вопрос: как и чем был сбит МН17", - аргументировала защита.