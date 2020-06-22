Правительство и местные власти принимают все необходимые меры для безопасного проведения ВНО – совещание у Зеленского

Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками, а если в отдельных регионах эпидемическая ситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в понедельник Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании поднял вопрос большого количества зараженных – 200 человек – во Львовской области за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты.

В то же время в некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, довольно напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания.

"Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО", - отметил на совещании Зеленский.