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15:49 22.06.2020

В Кабмине пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения

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В Кабмине пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения

 В Кабинете министров Украины пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения.

"В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тыс. населения", - сообщает пресс-служба президента Украины по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского в понедельник.

Теги: #карантин #коронавирус #кабмин
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