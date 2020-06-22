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15:24 22.06.2020

В Харькове чернобыльцы не пускали "скорую" с "коронавирусным" больным в диспансер, полиция открыла дело

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В Харькове чернобыльцы не пускали "скорую" с "коронавирусным" больным в диспансер, полиция открыла дело

Харьковский областной диспансер радиационной защиты начал принимать на лечение больных с подтвержденным COVID-19, несмотря на протесты чернобыльцев, не пускавших "скорую" с пациентом на территорию медучреждения, в результате чего произошли стычки с полицией.

"По факту происшествия следователи открыли три уголовных производства. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате стычки пострадали двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции города (у одного - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у другого - ушиб голени).

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на действия чернобыльцев, больного доставили в диспансер. Вслед за ним приехало еще две "скорых" с врачами. Всего в медучреждение перевели 4 пациента с коронавирусом.

Чернобыльцы выступали против лечения больных с подтвержденным COVID-19 в диспансере радиационной защиты, поскольку считают, что это повод, который используют власти, чтобы впоследствии использовать это учреждение для других целей, а не для лечения пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Они утверждают, что уже сейчас из диспансера выписывают больных, в том числе и в тяжелом состоянии и рассматривают возможность объявления голодовки.

Как сообщалось, 18 июня анестезиолог-консультант областной инфекционной больницы Владимир Корсунов в эфире телеканала "Суспильне-Харьков" заявил, что на данный момент в регионе пациентов с СOVID-19 принимают и лечат ряд опорных больниц в районах области и "инфекционка". И хотя она работает на пределе возможностей (по состоянию на 18 июня в ней было 260 пациентов, при том, что она рассчитана на 200) , в Харькове до сих пор не открыты другие больницы по приему и лечению коронавирусных больных.

19 июня глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер пообещал, что диспансер радиационной защиты будет открыт в ближайшие дни.

Теги: #чернобыльцы #коронавирус #харьков
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