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14:40 22.06.2020

С утонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 16,4 раза

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С утонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 16,4 раза

Согласно результатам проб, взятым Государственной экологической инспекцией Украины, содержание нефтепродуктов в Черном море в районе пляжа "Дельфин" (Одесса) в 16,4 раза превышает допустимую концентрацию.

"С танкера "Делфи", затонувшего возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза", - сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальований в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что разлив нефтепродуктов был локализирован с помощью сорбентов, однако купаться в море пока запрещено.

"Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода", - подчеркнул Мальований.

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.

Теги: #танкер #госэкоинспекция #одесса #нефтепродукты
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