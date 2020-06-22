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14:15 22.06.2020

Мининфраструктуры просит усилить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

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Мининфраструктуры просит усилить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

 Министерство инфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на пригородном железнодорожном и городском транспорте, а также в автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Как сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, министр инфраструктуры Владислав Криклий по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля осуществил проверки соблюдения карантинных норм в пригородных поездах "Юго-Западной железной дороги".

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщило ведомство по итогам проверки, все поезда, курсирующие по столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо. Дополнительный контроль на турникетах позволяет провести температурный скрининг пассажиров, напомнить им об обязательном ношении маски и предлагает воспользоваться антисептиком. Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их на ближайшей станции вызывается полиция и составляется протокол.

Теги: #транспорт #карантин #мининфраструктуры
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