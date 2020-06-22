Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

Экс-глава "1+1 медиа" Александр Ткаченко, недавно покинувший Верховную Раду в связи с назначением министром культуры, продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО "Одесская киностудия" в размере 25%-1 акция уставного капитала известному банкиру Александру Морозову, который с 2013 года является директором по развитию бизнеса ЧАО "Смарт Холдинг".

"Решение о вступлении в должность министра было принято быстро, в разрезе одной недели. Конфликт интересов был очевидным, поскольку государство владеет 50%+1 акцией Одесской киностудии, которые находятся в управлении министерства. Поэтому продажа должна была быть оперативной. Идти по пути due diligence, проводить аукционы и т.д., а потом еще года два рассказывать про аудиты, поиск покупателя - не мой подход", - прокомментировал Ткаченко журналистам.

Он уточнил, что после избрания народным депутатом и до момента продажи оставался владельцем без права влияния и контроля, а его доля была передана в управление по договору.

По словам министра, объектом сделки были 100% акций британской компании Cinema Love Ltd, которой принадлежит ООО "Новая киностудия", владеющая указанным пакетом акций Одесской киностудии.

Сумма сделки является коммерческой тайной и не разглашается.

Ткаченко уточнил, что давно знаком с новым владельцем и имеет историю бизнес отношений, в частности вместе были соучредителями компании "Нова мова", которая производила программы "Пислямова" и "Лицо мира", снимала сериалы.

Министр подчеркнул, что покупатель – не оффшорная непонятная компания, не слепые трасты, а конкретный человек, которому он доверяет.

"Александр давно знает о моем желании сохранить киностудию. Считает, что, учитывая активное развитие кино в Украине, с точки зрения бизнеса, киностудия может стать перспективным проектом медийного города. Он как человек, которому не чужда культура, также считает важным поддержать ее и этот проект. С одной стороны, видит интересный бизнес, с другой - призвание", - отметил Ткаченко.

Он сообщил, что новый совладелец не планирует никаких кардинальных изменений в стратегии развития, в том числе смену руководства.

"Знаю, что у него такие же планы, как у меня: развивать киностудию. Уверен, что никакими делами, которые навредят киностудии, заниматься не будет. Жилые дома там точно не появятся, как и не появились за 15 лет", – сказал Ткаченко.

Согласно данным системы раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), государству принадлежит 50%+2 акции, а еще одним владельцем Одесской киностудии с пакетом акций 25%-1 акция через ООО "Медиа Коворкинг" выступает застройщик Андрей Вавриш.

Министр добавил, что Вавриш также разделяет идею построения современного медийного комплекса с современным центром постпродакшина полного цикла, не рассматривает Одесскую киностудию как площадку для жилищной застройки.

По словам Ткаченко, Министерство культуры и информационной политики, со своей стороны, планирует разработать концепцию развития всех государственных киностудий, особенно учитывая состояние, в котором находятся "Укркинохроника", Национальная кинематика и киностудия Довженко.

Министр сообщил, что, возможно, будет рассмотрен вариант передачи киностудий на приватизацию или государственно-частное партнерство. "Но при важном условии! Как в случае с Одесской киностудией - в законе прописано, что в случае приватизации, киностудия не может менять профиль деятельности в течение 20 лет", – заявил он.

Морозов в 2009-2010 годах занимал должность главы правления Укргазбанка, в 2005-007 гг. возглавлял Ощадбанк, до этого был членом фракции "Наша Украина" в парламенте.

Выручка Одесской киностудии в 2018 году снизилась на 11,9% – дор 6,19 млн грн, однако ее чистый убыток сократился почти в восемь раз – до 0,29 млн грн.