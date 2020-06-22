События

13:08 22.06.2020

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 10 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает Министерство обороны Украины.

Большая часть нарушений была зафиксирована на луганском направлении в ночное время и ранним утром.

В районе Хутора Вольный наемники трижды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Орехового зафиксированы два обстрела с применением артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Минометы калибра 120 мм также применяли под Новозвановкой и Новотошковским.

В районе Катериновки противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Кроме того, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Попасной.

На донецком направлении около 8:00 российские наемники выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкино.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

Теги: #оос #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:15 22.06.2020
Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

17:54 21.06.2020
Российские наемники с полудня дважды обстреляли украинские позиции

Российские наемники с полудня дважды обстреляли украинские позиции

14:50 21.06.2020
На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

07:21 21.06.2020
С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

18:45 20.06.2020
Российские наемники 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

Российские наемники 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

18:28 20.06.2020
В субботу на Донбассе ранение получили трое военнослужащих

В субботу на Донбассе ранение получили трое военнослужащих

15:34 20.06.2020
Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

13:01 20.06.2020
Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

12:15 20.06.2020
На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

12:12 20.06.2020
Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

Зеленский предложил отменить ВНО для выпускников школ из ОРДЛО

В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки

Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Пандемия коронавируса все еще набирает обороты - ВОЗ

Мининфраструктуры просит усилить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина, независимо от решения суда

Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

Зеленский предложил отменить ВНО для выпускников школ из ОРДЛО

В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки

КПВВ "Новотроицкое"в Донецкой области заработал, но пропустят ли людей в ОРДЛО пока неизвестно

Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА