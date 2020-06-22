Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 10 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает Министерство обороны Украины.

Большая часть нарушений была зафиксирована на луганском направлении в ночное время и ранним утром.

В районе Хутора Вольный наемники трижды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Орехового зафиксированы два обстрела с применением артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Минометы калибра 120 мм также применяли под Новозвановкой и Новотошковским.

В районе Катериновки противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Кроме того, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Попасной.

На донецком направлении около 8:00 российские наемники выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкино.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.