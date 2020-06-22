КПВВ "Новотроицкое"в Донецкой области заработал, но пропустят ли людей в ОРДЛО пока неизвестно

В понедельник, 22 июня, начал работу контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое", сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"По состоянию на сейчас на территорию свободной Украины заехали три автомобиля, в сторону оккупированной территории украинские пограничники пропустили двух женщин и мужчину. Пропустят ли их оккупанты - пока неизвестно", - написал Кириленко на своей странице в соцсети Фейсбук.