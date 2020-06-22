Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

Киев готов выделить из резервного фонда городского бюджета 30 млн грн для решения жилищных проблем людей, которые пострадали в результате взрыва в доме в Дарницком районе столицы, а сам дом, скорее всего, придется демонтировать, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город, половину – правительство. Премьер-министр поддержал такое предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн для решения жилищных проблем людей, в доме который произошел взрыв. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - рассказал он в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

Кличко отметил, что пока на всех этажах дома установили укрепляющие балки, чтобы он не развалился. Также специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

По его словам, Киев оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернаты переселили уже 56 жителей дома, их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым.

"Киев на этой неделе окажет материальную помощь пострадавшим жителям города и родственникам погибших", - подчеркнул мэр.

Кличко также указал, что "Укрзализныця", много сотрудников которой живут в этом доме, предоставила им проживание в гостиницах. Часть людей решила пожить у родственников или знакомых.

Он сообщил, что в результате взрыва в многоэтажке погибло трое людей, судьба двух остается неизменной.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно газовоздушной смеси без дальнейшего горения.

Найдены трое погибших, разбор завалов продолжается. 5 лиц травмированы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.