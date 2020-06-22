События

12:45 22.06.2020

В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

1 мин читать
В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

В Киеве должна быть создана муниципальная полиция, подотчетная громаде города, считает городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть в правоохранителей", - отметил Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что муниципальная охрана может прекращать преступление и удерживать нарушителя до приезда полиции. Также в её полномочия входит фиксация нарушений правил карантина. Материалы муниципальной охраны могут стать поводом для наложения штрафов на нарушителей через суд. Такое решение в конце марта приняла комиссия города по чрезвычайным ситуациям.

"О муниципальной полиции. В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Требуется, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах, для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть громаде города ", - отметил Кличко.

Теги: #киев #кличко #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:59 22.06.2020
Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от "УДАРа" и вести команду в Киевсовет, готов сотрудничать со всеми демократическими силами

Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от "УДАРа" и вести команду в Киевсовет, готов сотрудничать со всеми демократическими силами

12:48 22.06.2020
Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

12:22 22.06.2020
Еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов – Кличко

Еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов – Кличко

10:19 22.06.2020
Спасатели планируют до вечера закончить разбор обрушившегося от взрыва дома в Киеве; под завалами могут находиться двое жильцов – Геращенко

Спасатели планируют до вечера закончить разбор обрушившегося от взрыва дома в Киеве; под завалами могут находиться двое жильцов – Геращенко

09:26 22.06.2020
Минкультуры считает недопустимой возможную застройку в историческом центре рядом с Владимирской горкой

Минкультуры считает недопустимой возможную застройку в историческом центре рядом с Владимирской горкой

09:14 22.06.2020
Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

09:11 22.06.2020
Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

08:07 22.06.2020
В ГСЧС сообщают о трех погибших и пяти травмированных людях при взрыве дома в Дарницком районе

В ГСЧС сообщают о трех погибших и пяти травмированных людях при взрыве дома в Дарницком районе

21:54 21.06.2020
Пострадавшим в результате взрыва киевской многоэтажки предоставляют необходимую помощь, заявил Кличко

Пострадавшим в результате взрыва киевской многоэтажки предоставляют необходимую помощь, заявил Кличко

18:44 21.06.2020
Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци" - Криклий

Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци" - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

Зеленский предложил отменить ВНО для выпускников школ из ОРДЛО

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки

Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

ПОСЛЕДНЕЕ

Пандемия коронавируса все еще набирает обороты - ВОЗ

Мининфраструктуры просит усилить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина, независимо от решения суда

Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

Зеленский предложил отменить ВНО для выпускников школ из ОРДЛО

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки

КПВВ "Новотроицкое"в Донецкой области заработал, но пропустят ли людей в ОРДЛО пока неизвестно

Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации – омбудсмен

Профсоюз "Антонова" судится с Кабмином о выводе предприятия из состава "Укроборонпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА