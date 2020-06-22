В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

В Киеве должна быть создана муниципальная полиция, подотчетная громаде города, считает городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть в правоохранителей", - отметил Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что муниципальная охрана может прекращать преступление и удерживать нарушителя до приезда полиции. Также в её полномочия входит фиксация нарушений правил карантина. Материалы муниципальной охраны могут стать поводом для наложения штрафов на нарушителей через суд. Такое решение в конце марта приняла комиссия города по чрезвычайным ситуациям.

"О муниципальной полиции. В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Требуется, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах, для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть громаде города ", - отметил Кличко.