Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.

Диаметр круга, образованного шахтами, составляет 2 километра. Диаметр каждой шахты - более 10 метров, глубина - 5 метров. Пока обнаружено два десятка шахт.

По словам ученых, анализ пород, взятых в шахтах, дает доступ к богатому архиву ранее неизвестной информации об этом ландшафте и о том, что в этой местности происходило на протяжении последних 4000 лет. Также они рассчитывают узнать больше о жизни и верованиях строителей Стоунхенджа. Археологи полагают, что шахты обозначали границы священной зоны, связанной со строящимся кольцом мегалитов.

В исследовании участвовали сотрудники университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюсского и Уорикского университетов, а также университета Уэльса Святой Троицы и Святого Давида. Об их открытии было объявлено в День летнего солнцестояния, в день традиционного праздника в Стоунхендже, который в 2020 году отменили из-за коронавируса.

Стоунхендж - мегалитическое святилище в форме кольцевых и подковообразных конструкций, датируемых 2440-2100 годами до нашей эры, сооруженное на рвах и валах, датированных 3020-2910 годами до нашей эры.

Считается, что Даррингтон-Уоллс возник во время строительства святилища, селение было окружено заградительным валом, а дома в нем строились из дерева с глиняными полами. В период расцвета в селении могло быть до 1000 домов, а всего в нем люди могли жить на протяжении примерно 500 лет, где-то между 2800 и 2100 годами до нашей эры.