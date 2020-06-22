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11:10 22.06.2020

Лукашенко исключил силовые методы решения политических задач в Беларуси

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Лукашенко исключил силовые методы решения политических задач в Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил силовые методы решения политических проблем и проведение силовых операций в политических целях. Он заявил это в Брестской крепости в День памяти жертв Великой отечественной войны, президента цитирует его пресс-служба.

"Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда", - заверил он.

Он посоветовал не обращать внимание на критику: "Что-то не то делаем… А если наворовал, так ничего страшного…".

"Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях, - напомнил он. - Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси - использовать что-то в политических целях".

Президент призвал сограждан беречь страну и мир.

"Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - сказал он.

В минувшую пятницу на совещании в Минске Лукашенко заявил ,что "всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства" и никому не позволит "сломать эту страну".

"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - добавил он (трансляцию совещания показал телеканал "Беларусь 1").

9 августа в Белоруссии должны пройти президентские выборы.

18 июня был задержан выдвинувшийся на выборы бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".

Отец и сын были арестованы, им было предъявлено обвинение по статье, которую было нельзя разглашать. Их защита заявляет об их невиновности. Сообщалось, что бывшего банкира, штаб которого подал документы в ЦИК для его регистрации кандидатом в президенты, обвиняется в финансовых махинациях и угрозе национальной безопасности.

Также задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, собиравшийся участвовать в выборах блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы его жены Светланы Тихановской, которая выдвинулась в президенты вместо мужа.

Теги: #лукашенко #беларусь
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