МИД Украины презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба презентовал интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии.

"Карта, которую вы сейчас видите на своих экранах, находится по классическому адресу МИД: tripadvisor.mfa.gov.ua и имеет два уровня информации: первое - это режим въезда для граждан Украины в заграничное государство... Зеленые страны - это страны, куда въезд разрешен всем. Желтые страны - въезд в эти страны разрешен с видом на жительство и оранжевый цвет - это страны, въезд в которые запрещен", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

Вторая карта, представленная министром, демонстрирует режим транзитного проезда, где зеленым цветом обозначены страны, где транзит разрешен без ограничений, желтым - транзит возможен при определенных условиях, и бордовым - транзит запрещен.

Кулеба отметил, что нажав на определенную страну на карте транзита, можно прочитать короткую базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. А на уровне режима въезда для граждан Украины можно ознакомиться с тем, кому въезд запрещен, кому разрешен, данные о том, когда информация обновлялась в последний раз.

"Каждое посольство Украины, которое отвечает за соответствующую страну, регулярно будет обновлять эту информацию для того, чтобы вы имели доступ к самым свежим данным, и таким образом вы сможете видеть, как будет меняться ситуация и, соответственно, изменяются возможности для путешествия человека", - заверил Кулеба.

Он добавил, что эта карта является цифровым ответом на коронавирусный вызов, и МИД будет поддерживать ее до тех пор, пока в мире будут оставаться ограничения, связанные с пандемией. Также Кулеба отметил, что сейчас карта запущена в тестовом режиме.

"Прежде всего, я хочу вам сказать, что даже если вы запланировали путешествие по миру, купили все билеты и знаете, как вы доберетесь из страны "А" в страну "Б", пожалуйста, во время путешествия придерживайтесь максимальных мер вашей индивидуальной безопасности, потому что коронавирус продолжает бушевать во всем мире, в разных странах по-разному, но он есть и очень важно, чтобы вы не заболели, оставались здоровыми и чтобы ваше путешествие прошло для вас безопасно", - заявил он.

Министр также сообщил, что интерактивная карта была создана благодаря сотрудничеству и поддержке посольства Великобритании в Украине и программы развития ООН в Украине.