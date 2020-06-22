Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в ВСУ за сутки

По состоянию на 10.00 понедельника, 22 июня, в Вооруженных силах Украины болеет 143 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них 3 военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область - 1 человек и Житомирская - 2 человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в обнародованной на странице Командования в соцсети Фейсбук в понедельник утром информации.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 264 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 14 человек.