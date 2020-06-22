Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"За последнюю неделю ежедневные показатели в стране увеличились почти вдвое. В Киевской области пока более 2 тыс. больных COVID-19. Из них 173 - дети. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается. В стационаре - каждый четвертый инфицирован. Уже умерло 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем к эпидемии", – говорится в обращении Володина, опубликованном в субботу на сайте ОГА.

Он подчеркнул, что показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12.

"К усилению карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантине меры могут быть усилены в любой момент", - резюмировал Володин.