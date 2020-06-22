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09:11 22.06.2020

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

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Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось на 73 человека – это на 3 случая меньше, чем за предыдущие сутки, один больной умер.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирус, увеличилось на 73 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 98 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Фейсбуке.

За минувшие сутки заболели: 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, три девочки, которым 1, 4 и 11 лет; 28 мужчин от 22 до 83 лет и 9-летний мальчик.

"Заболели в том числе и трое медиков", – подчеркнул Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15. Святошинском и Днепровском - по 12. И в Печерском - 10 случаев. Будьте осторожны! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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