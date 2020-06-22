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08:21 22.06.2020

Из-за непогоды обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 112 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 47, Ровенская - 24 Волынская - 17 Хмельницкая - 15 и Кировоградская – 9", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 21 июня на территории Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областей вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 37 деревьев, подтопления. 3 подвальных помещений, 2 домохозяйств, повреждена крыша жилого дома.

Жертв и пострадавших нет.

Спасатели откачали 60 м3 воды. От ГСЧС привлекалось 35 человек личного состава и 9 единиц техники.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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