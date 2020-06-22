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08:18 22.06.2020

Трамп предложил приговаривать к тюремному заключению за сожжение американского флага

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Трамп предложил приговаривать к тюремному заключению за сожжение американского флага

 

Президент США Дональд Трамп потребовал наказывать тех, кто в ходе протестных выступлений оскверняет или разбивает статуи конфедератов, а за сожжение американского флага предложил приговаривать к году тюремного заключения.

"Обезумевшая толпа допускает акты вандализма в отношении нашей истории, оскверняет наши прекрасные памятники, сваливает наши статуи, требуя наказывать и преследовать любого, кто не соответствует их пониманию абсолютного и тотального контроля. Мы это не принимаем. Мы должны разработать законопроект, согласно которому в наказание за сожжение американского флага будет год тюремного заключения", - заявил Трамп на предвыборном митинге в городе Талса в Оклахоме.

Как сообщалось, в ходе массовых выступлений и демонстраций протеста против расизма и действий полиции в отношении цветного населения страны были повреждены памятники и монументы, а в некоторых местах сожжены флаги США.

СМИ отмечают, что митинг в Талсе прошел в полупустом зале, были не заполнены даже 19 тыс. мест, подготовленных для аудитории. Осталась незаполненной сторонниками президента и площадка на открытом воздухе. В то же время на центральных улицах собрались протестующие, которые выступали против действий Трампа в отношении полицейских, а также кризиса общественного здравоохранения, охватившего страну.

Теги: #вандалы #сша #трамп #наказание
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