Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный
За минувшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв при этом населенный пункт, украинский военнослужащий ранен, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
Также российские наемники обстреляли населенный пункт в Донецкой области.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенными н.п. Крымское, Железное и Шумы агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал против украинских военных станковые противотанковые гранатометы.
Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив при этом 82-х мм минометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против защитников Старогнатовки противник сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Кроме того, российские наемники применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в н.п. Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал.
"С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - добавили в штабе.
Также в пресс-центре отметили, что российские наемники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Хутора Свободный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра противник применил у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Кроме того, оборонительные укрепления украинских военнослужащих неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.