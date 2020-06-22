События

04:17 22.06.2020

Ещё 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

1 мин читать

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3597 до 3617.

"В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Это наименьшее количество умерших с 17 апреля.

Оперативный штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Теги: #коронавирус #россия #москва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:41 21.06.2020
57 новых случаев коронавируса подтвердились в Ровенской области

57 новых случаев коронавируса подтвердились в Ровенской области

16:19 21.06.2020
За сутки Covid-19 в Украине заболело 48 медиков, 9 выздоровели

За сутки Covid-19 в Украине заболело 48 медиков, 9 выздоровели

15:48 21.06.2020
В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

12:58 21.06.2020
На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

12:52 21.06.2020
В Латвии и Эстонии новых случаев коронавируса за сутки не выявлено

В Латвии и Эстонии новых случаев коронавируса за сутки не выявлено

11:20 21.06.2020
Зеленский отметил, что 43 медика погибли в борьбе с коронавирусом, и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности

Зеленский отметил, что 43 медика погибли в борьбе с коронавирусом, и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности

10:29 21.06.2020
Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

10:13 21.06.2020
За сутки в ВСУ подтверждены 8 новых случаев коронавируса, 137 человек болеют

За сутки в ВСУ подтверждены 8 новых случаев коронавируса, 137 человек болеют

09:55 21.06.2020
В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло

В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло

09:32 21.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 464 тыс., число инфицированных - 8,77 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 464 тыс., число инфицированных - 8,77 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По состоянию на 20:00 на месте трагедии в киевской многоэтажке найден еще один погибший

На месте взрыва в киевской многоэтажке по состоянию на вечер воскресенья найдены два погибших человека

Жители киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв, будут обеспечены временным жильем, погибших двое, сообщил Кличко

Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

По факту взрыва в киевской многоэтажке открыто уголовное производство

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер экс-глава спасательной службы Ивано-Франковской области Джумаджук

В Киеве прошел марш равенства и марафон союзников ЛГБТ

Будет проведено всестороннее расследование причин взрыва в многоэтажке в Дарницком районе

В Гааге возобновляются слушания по делу МН-17

Зеленский: если Иран не выполнит свои обещания по сбитому украинскому самолету, Украина будет обращаться в международные суды

Порошенко: попытки разрушить стратегическое партнерство Украины и США - это российский сценарий

Зеленский: Международное сообщество не должно допустить возвращения РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины

Пострадавшим в результате взрыва киевской многоэтажки предоставляют необходимую помощь, заявил Кличко

Украина и Канада усиливают экономические и политические связи

Зеленский: Все участвовавшие в выборах непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022г. страны являются партнерами Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА