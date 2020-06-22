Ещё 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3597 до 3617.

"В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Это наименьшее количество умерших с 17 апреля.

Оперативный штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.