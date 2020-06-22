Будет проведено всестороннее расследование причин взрыва в многоэтажке в Дарницком районе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что будет проведено всестороннее расследование причин взрыва в воскресенье в киевской жилой многоэтажке в Дарницком районе, сообщила пресс-служба СНБО.

"Данилов отметил, что будет проведено всестороннее расследование причин трагедии", - сказано в сообщении.

Также Данилов сообщил, что проинформировал президента Владимира Зеленского об инциденте.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки - взрыв газа или взрывное устройство.