События

00:16 22.06.2020

В Гааге возобновляются слушания по делу МН-17

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В Гааге возобновляются слушания по делу МН-17

Очередные слушания по делу о крушении в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, возобновятся в понедельник в окружном суде города Гаага.

Предыдущий этап слушаний прошел с 8 по 10 июня. На нем стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранной информации. Ожидается, что теперь в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу.

Как сообщалось, нидерландская прокуратура выразила надежду, что окружной суд Гааги сможет осенью приступить к рассмотрению по существу дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета рейса MH-17.

"Сторона обвинения хотела бы, чтобы рассмотрение дела по существу стартовало осенью - в октябре или ноябре", - говорится в опубликованном судом сообщении по итогам прошедших на этой неделе слушаний.

При этом в прокуратуре считают, что если защита не будет готова к осени, то можно сначала приступить к слушаниям по поводу тех обвиняемых, которые решили, что они не будут представлены в суде адвокатами.

Наконец, прокуратура надеется, что до 22 июня 2020 года сторона защиты сообщит о том, какая дополнительная информация ей требуется для подготовки к дальнейшим слушаниям.

Защита же, со своей стороны, как отмечали в суде, ранее "призвала быть терпеливыми и предупредила, что до 22 июня 2020 года не успеет передать все свои запросы. Также она не в состоянии определить, когда может быть готова приступить к рассмотрению дела по существу... Защита прекрасно осознает необходимость рассмотреть дело как можно быстрее".

Сторона защиты подробно объяснила, что на изучение итогов многолетнего расследования обстоятельств катастрофы у нее уйдет очень много времени. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса Covid-19 затруднены контакты как с подзащитным Олегом Пулатовым, так и с экспертами в различных областях.

10 июня в нидерландской прокуратуре заявили, что не обнаружили никаких факторов, которые бы позволяли исключить кого-то из списка фигурантов дела о крушении пассажирского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.

Изначально слушания были прерваны в марте из-за вспышки коронавируса в мире. Тогда в Нидерландах объявили, что будут слушать в судах только срочные дела, а рассмотрение дела о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines на Украине отложили до лета.

Разбирательство ведется в отношении четырех граждан России и Украины, которые, как утверждают прокуроры, были причастны к трагедии.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Теги: #нидерланды #самолет #суд
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