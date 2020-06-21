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23:41 21.06.2020

57 новых случаев коронавируса подтвердились в Ровенской области

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57 новых случаев коронавируса подтвердились в Ровенской области

В Ровенской области в воскресенье зафиксировали 57 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, столько же летальных, всего 2959 заболевших с начала эпидемии, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 21 июня на Ровенщине зафиксировано 57 новых случаев заболевания Covid-19. Из-за осложнений 57 случаев летальных. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2959 случаев заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на своей страцние в Фейсбуке.

В частности, 2 из г.Дубно, 1 из г.Сарны, 8 из м.Вараш, 4 из Рокитновского района (пгт Ракитное 1; пгт Томашгород - 1; с.Дроздинь -2), 15 из Березновского района (г.Березно – 8, с.Городище – 3, с.Орловка -2, с.Белка - 1, с.Зирне - 1),  25 из Ровенского района (пгт Оржев - 12 пгт Клевань - 3, с.Белая Криница - 2, с.Углище - 2, с.Большой Житин - 1, с.Хотын - 1, с.Олександрия - 1, с. Городок - 1, с.Сухивци - 1, с.Зоря - 1), 2 из Владимирецкого района (с.Воронкы 1, Большие Цепцевичи - 1).

Он отметил, что возраст больных от 18 до 77 лет.

Кроме того, глава ОГА добавил, что выздоровели 1514 жителей области.

"Сегодня выписаны еще 13 человек из Сарненского, Березнивского, Ровенского районов", - сообщил он и добавил, что в лабораториях области остается 168 образцов.

Теги: #коронавирус #украина #ровенская_область
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