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22:43 21.06.2020

Зеленский: если Иран не выполнит свои обещания по сбитому украинскому самолету, Украина будет обращаться в международные суды

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Зеленский: если Иран не выполнит свои обещания по сбитому украинскому самолету, Украина будет обращаться в международные суды

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если Иран не выполнит свои обещания и взятые на себя обязательства по ситуации со сбитым в начале 2020 года под Тегераном самолетом авиакомпании МАУ, то Украина будет обращаться в международные суды.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - сказал он в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail.

Теги: #суды #обязательства #украина #иран
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Интерфакс-Украина
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