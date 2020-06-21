Пострадавшим в результате взрыва киевской многоэтажки предоставляют необходимую помощь, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что всем пострадавшим в результате взрыва 10-этажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 предоставляют необходимую помощь, сообщила пресс-служба Кличко.

"Город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим в результате взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Уже переселили 45 жителей", - заявил Кличко вечером в комментарии журналистам на месте происшествия.

По его словам, уже развернули полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Также организовано необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - сказал мэр.

Также он подтвердил, что под завалами в доме спасатели нашли тело еще одного погибшего. В настоящее время это уже третья жертва взрыва. Неизвестной остается судьба еще трех человек.

"Спасатели будут работать круглосуточно и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва", - подчеркнул Кличко.

Кличко заверил жильцов, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также Кличко призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.