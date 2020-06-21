Украина и Канада усиливают экономические и политические связи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении экономических и политических связей украинского государства с Канадой, в частности о либерализации визового режима, сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

"Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто - как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин (премьер-министр Канады Трюдо - ИФ) поддерживает это направление, и уже хочется шаг за шагом приблизить этот момент", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальных шагах, а не на словах. В частности, это касается решения проблем канадской компании Black Iron, которая хотела инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.

"Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиции именно в мой родной город. Эта проблема "зависла" в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции - 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину", - отметил президент.

По его словам, этот вопрос решится со временем. В Украину может поступить более одного млрд инвестиций.