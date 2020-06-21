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21:06 21.06.2020

Зеленский: Все участвовавшие в выборах непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022г. страны являются партнерами Украины

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Зеленский: Все участвовавшие в выборах непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022г. страны являются партнерами Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что все участвовавшие в выборах непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 г. страны, в частности, Канада являются партнерами Украины независимо от результатов тайного голосования, сообщила пресс-служба Офиса главы украинского государства.

"Это структура тайного голосования, и хочу вам сказать, что все без исключения кандидаты, среди них и Канада, которая боролась за это непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, они все являются нашими партнерами и действительно заслуживают того, чтобы быть в Совете Безопасности ООН", - сказал Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Он отметил, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду.

"Я понимаю, что Канада очень хотела в Совет Безопасности ООН. И я, как у нас говорят, держал кулаки. Этого не произошло, но я думаю, что и для Канады, и для нас это очень важно, и мы верим в успех Канады", - отметил Владимир Зеленский.

Президент выразил надежду, что в следующий раз Канада "будет в этой ситуации победителем и что в мире есть много площадок, где все прислушиваются к мнению этой страны. В частности, это НАТО и ОБСЕ".

"Я хочу, чтобы вы понимали, что все, что важно для Канады, важно и для Украины, потому что мы понимаем, что Канада всегда на таких масштабных геополитических площадках поддерживает Украину. А мы всегда будем поддерживать Канаду", - сказал Зеленский 

Теги: #страны #зеленский #украина #оон
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