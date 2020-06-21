По состоянию на 20:00 на месте трагедии в киевской многоэтажке найден еще один погибший

На месте взрыва в 10-этажном жилом доме в Дарницком районе Киева по состоянию на вечер воскресенья найден еще один погибший человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 23 человека и троих деблокировали.

Ранее ГСЧС сообщала, что по состоянию на 18:00 найденных погибших было двое.