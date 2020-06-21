В Житомирской области мужчина убил одного человека и еще восьмерых ранил, полиция объявила план "Перехват"

В пгт.Иршанск Житомирской области мужчина убил одного человека и ранил еще восьмерых, в области объявлен план "Перехват", сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, инцидент произошел 21 июня 2020г. в Иршанске в ночное время в местном кафе. Между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всех пострадавших госпитализировали. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

По процессуального руководства Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранения 8 человек (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 УК Украины). В Житомирской области объявлен план "Перехват".

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Хорошевский отделения полиции Коростышевского отдела полиции ГУ Нацполиции в области.