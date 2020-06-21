События

18:42 21.06.2020

Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци"

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Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци"

Среди пострадавших при взрыве 10-этажного жилого дома в Дарницком районе Киева оказались сотрудники "Укрзализныци", их семьи разместили в гостиничном фонде ведомства, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня одними из пострадавших в результате чудовищного взрыва в Киеве стали работники Укрзализныци. Поручил, чтобы пострадавших вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде Укрзализныци. Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", - написал Криклий.

Он добавил, что подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают работать на месте трагедии.

Как сообщалось, в воскресенье, в 10:00, в 10-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.

Теги: #киев #многоэтажка #взрыв #укрзализныця #украина
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