Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци"

Среди пострадавших при взрыве 10-этажного жилого дома в Дарницком районе Киева оказались сотрудники "Укрзализныци", их семьи разместили в гостиничном фонде ведомства, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня одними из пострадавших в результате чудовищного взрыва в Киеве стали работники Укрзализныци. Поручил, чтобы пострадавших вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде Укрзализныци. Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", - написал Криклий.

Он добавил, что подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают работать на месте трагедии.

Как сообщалось, в воскресенье, в 10:00, в 10-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.