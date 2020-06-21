Российские наемники с полудня дважды обстреляли украинские позиции

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17:00, при этом один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали о 6 обстрелах со стороны российских наемников и раненом украинском защитнике с начала суток по состоянию на 12:00 воскресенья.

Таким образом, с полудня по состоянию на 17:00 имели место два обстрела, пострадавших не было.

В ходе обстрелов в воскресенье противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120- и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.