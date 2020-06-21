События

17:52 21.06.2020

Из киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв газа, эвакуировано 23 человека

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Из киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв газа, эвакуировано 23 человека

23 человека эвакуировано из 10-этажного жилого дома по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье утром произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в настоящее время устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Как и ранее, в ГСЧС сооб0щают об одной жертве взрыва и уточняют, что погибшая – женщина 1943 г.р. Также на месте взрыва разблокированы трое человек.

Ранее в воскресенье, в 10:00, в 10-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия этажей с 5-го по 8-й.

По состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома. Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и мэр Киева Виталий Кличко сообщили, что найдены тела двух погибших вследствие взрыва.

Кличко заявил, что жители пострадавшего дома будут обеспечены временным жильем, а сам дом будет отселен и разобран ввиду повреждения его несущих конструкций.

В полиции сообщили, что на месте взрыва также продолжаются поиски троих человек.

На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 6 до 8 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4, 5 и 9 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна. Примерно в 4 метрах от дома, в котором произошел взрыв, расположен другой 9-этажный дом.

Теги: #киев #газ #взрыв #гсчс
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