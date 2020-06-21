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16:19 21.06.2020

За сутки Covid-19 в Украине заболело 48 медиков, 9 выздоровели

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За сутки Covid-19 в Украине заболело 48 медиков, 9 выздоровели

Из 735 граждан Украины, у которых за минувшие сутки было подтверждено коронавирусное заболевание Covid-19, 48 являются медицинскими работниками, а еще 54 – несовершеннолетними.

Это следует из ежедневной сводки, опубликованной на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины в соцсети Facebook в воскресенье утром.

Госпитализировано было 149 заболевших, подключено к аппарату искусственной вентиляции легких пятеро из них. Остальные были помещены на амбулаторное лечение.

В то же время, из общего выздоровевших на минувшие сутки украинца 9 являются медработниками.

За сутки были проведено 9 457 исследований методом ПЦР (за все время – 563 194) и еще 3 293 методом ИФА (за все время – 126 918).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом, 8 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 103 выздоровели, сейчас болеет 19 049 человек.

Теги: #медики #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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