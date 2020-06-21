События

15:49 21.06.2020

В селе Наталино в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат

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В селе Наталино в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат

В с.Наталино Красноградского района Харьковской области неизвестные осуществили подрыв банкомата, встроенного в магазин.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть денежными средствами злоумышленникам не удалось... магазин значительных повреждений не получил", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, проводят розыскные мероприятия по установлению личностей подрывников.

Теги: #взрыв #банкомат #харьковская_область
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