События

15:48 21.06.2020

В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

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В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

Более 2 млн жителей китайской столицы прошли за последние две недели проверку на коронавирус Covid-19, сообщает Global Times.

О точных результатах тестирования не сообщается. В то же время издание отмечает, что многих пекинцев в итоге "попросили оставаться дома".

Такую проверку власти проводят в связи с новой вспышкой распространения коронавирусной инфекции в Пекине. С 16 июня в городе действуют дополнительные меры, нацеленные на борьбу против этого заболевания.

В пятницу группа из нескольких десятков врачей прибыла в Пекин из провинции Хубэй. Именно оттуда несколько месяцев назад начал распространяться Covid-19. Поэтому медики из этой провинции считаются видными специалистами по борьбе против коронавируса.

Теги: #коронавирус #китай
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Интерфакс-Украина
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