На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

Российские наемники шесть раз открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе в воскресенье с начала суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"С начала этого периода в результате вражеского огня получил ранение один украинский защитник. Он был оперативно эвакуирован с боевой позиции, ему оказана медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего в настоящее время удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, четыре обстрела пришлись на луганское направление, два – на донецкое. Все они произошли утром, 04.30 до 09.00. В ходе обстрелов наемники применяли минометы 120-го и 82-го калибров, станковые противотанковые гранатометы, вооружение БМП, ручные гранатометы РПГ, противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы.

"Совокупный расход вражеских боеприпасов с начала текущих суток предварительно составил около 60 мин упомянутых калибров. Применение противником ствольной артиллерии по состоянию на 12.00 не зафиксировано. Военнослужащие Вооруженных сил Украины действовали четко и слаженно, отвечая противнику огнем из пехотных средств… Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

По данным ведомства, в настоящее время ситуация полностью контролируется украинским войсками.