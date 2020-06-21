События

14:50 21.06.2020

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

1 мин читать
На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

Российские наемники шесть раз открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе в воскресенье с начала суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"С начала этого периода в результате вражеского огня получил ранение один украинский защитник. Он был оперативно эвакуирован с боевой позиции, ему оказана медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего в настоящее время удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, четыре обстрела пришлись на луганское направление, два – на донецкое. Все они произошли утром, 04.30 до 09.00. В ходе обстрелов наемники применяли минометы 120-го и 82-го калибров, станковые противотанковые гранатометы, вооружение БМП, ручные гранатометы РПГ, противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы.

"Совокупный расход вражеских боеприпасов с начала текущих суток предварительно составил около 60 мин упомянутых калибров. Применение противником ствольной артиллерии по состоянию на 12.00 не зафиксировано. Военнослужащие Вооруженных сил Украины действовали четко и слаженно, отвечая противнику огнем из пехотных средств… Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

По данным ведомства, в настоящее время ситуация полностью контролируется украинским войсками.

Теги: #оос #минобороны #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:21 21.06.2020
С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

18:45 20.06.2020
Российские наемники 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

Российские наемники 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

18:28 20.06.2020
В субботу на Донбассе ранение получили трое военнослужащих

В субботу на Донбассе ранение получили трое военнослужащих

15:34 20.06.2020
Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

13:01 20.06.2020
Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

12:15 20.06.2020
На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

12:12 20.06.2020
Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

07:21 20.06.2020
Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

18:06 19.06.2020
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

14:34 19.06.2020
ОРДЛО отказываются осуществлять пропуск людей, ссылаясь на карантинные мероприятия

ОРДЛО отказываются осуществлять пропуск людей, ссылаясь на карантинные мероприятия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жители киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв, будут обеспечены временным жильем, погибших двое, сообщил Кличко

Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

По факту взрыва в киевской многоэтажке открыто уголовное производство

На месте взрыва газа в киевской многоэтажке найден погибшим 1 человек, 3 спасены из-под завалов

Зеленский подчеркивает, что всегда будет лоббистом интересов украинских медиков, и "не допустит закрытия больниц"

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки Covid-19 в Украине заболело 48 медиков, 9 выздоровели

В селе Наталино в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат

В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

Полиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала киевскую многоэтажку, где произошел взрыв – Аваков

Жители киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв, будут обеспечены временным жильем, погибших двое, сообщил Кличко

На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

В Латвии и Эстонии новых случаев коронавируса за сутки не выявлено

В начале недели в Украине будет тепло, повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами

Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

По факту взрыва в киевской многоэтажке открыто уголовное производство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА