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14:00 21.06.2020

Жители киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв, будут обеспечены временным жильем, погибших двое, сообщил Кличко

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Жители киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв, будут обеспечены временным жильем, погибших двое, сообщил Кличко

Люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме по ул.Соломии Крушельницкой 1/5, будут обеспечены временным жильем, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, общаясь с журналистами на месте происшествия.

"По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь", - сообщил Кличко.

По его словам, взрыв был очень мощный и несущая конструкция дома очень сильно повреждена, поэтому скорее всего дом придется разобрать.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому, мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", - отметил Кличко.

Мэр также сообщил, что разбор завалов продолжается, поисковая операция еще не завершена. "Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", - сказал Кличко.

По словам городского головы, у дома на вул.Соломии Крушельницкой развернут штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают все необходимую помощь.

По его словам, на месте катастрофы работают и взрывотехники. Они изучают возможные причины взрыва. Предварительная версия - детонация бытового газа.

Ранее в воскресенье, в 10:00, в 10-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.

По состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома. Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что найдены тела уже двух погибших вследствие взрыва.

На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 6 до 8 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4, 5 и 9 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна. Примерно в 4 метрах от дома, в котором произошел взрыв, расположен другой 9-этажный дом из бетонных панелей.

Теги: #киев #газ #взрыв #кличко
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