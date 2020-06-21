На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

Поиски троих человек продолжаются на месте взрыва газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева в воскресенье утром.

"В настоящее время спасатели разблокировали троих человек, поиски еще троих продолжаются… Всего из дома эвакуирован 21 человек", - сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что всего к ликвидлации последствий разрушения привлечено 410 человек личного состава и 60 единиц техники, в том числе 130 человек и 24 единицы техники, а также один кинологический расчет от ГСЧС. На месте происшествия работают шесть психологов столичного управления ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

Как сообщалось, в воскресенье в 10:00 в девятиэтажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.

По состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома. Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что найдены тела уже двух погибших вследствие взрыва, однако в ГСЧС по состоянию на 12:00 сообщили об одном найденном погибшем.

На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 5 до 7 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4 и 8 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна. Примерно в 4 метрах от дома, в котором произошел взрыв, расположен другой аналогичный 9-этажный дом из бетонных панелей.