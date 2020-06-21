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12:03 21.06.2020

По факту взрыва в киевской многоэтажке открыто уголовное производство

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По факту взрыва в киевской многоэтажке открыто уголовное производство

По факту взрыва газовоздушной смести в 9-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева в воскресенье утром открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

"Главное управление Нацполиции в Киеве внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст.270 УК. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева", – рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливается количество пострадавших. Эвакуированы жители разрушенного дома, а также дома, который к нему прилегает.

Как сообщалось, в воскресенье в 10:00 в девятиэтажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.

По состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблоокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 5 до 7 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4 и 8 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна. Примерно в 4 метрах от дома, в котором произошел взрыв, расположен другой аналогичный 9-этажный дом из бетонных панелей.

Теги: #киев #взрыв #прокуратура
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