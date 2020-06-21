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11:20 21.06.2020

Зеленский отметил, что 43 медика погибли в борьбе с коронавирусом, и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности

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Зеленский отметил, что 43 медика погибли в борьбе с коронавирусом, и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что лучшим поздравлением украинских медикам от граждан страны будет соблюдение карантинных мер безопасности.

"Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить о 43 медицинских работниках, которые погибли, противодействуя COVID-19. Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации", - сказал он в обращении к украинским медикам по случаю Дня медицинского работника.

При этом Зеленский указал, что никакие деньги не вернут семьям их близких, и призвал украинцев задуматься о том, что эти люди погибли, защищая их. "Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно – 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания? Желание позагорать на пляже. Повеселиться на концерте. Покричать на площади о мифической "зраде", чтобы заработать рейтинги. Потанцевать в ночном клубе", - отметил он.

Зеленский призвал всех украинцев поздравить медиков тем, чтобы не быть равнодушными, носить маски, соблюдать дистанцию в транспорте, супермаркетах, общественных местах и при скоплении людей.

"Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #зеленский
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