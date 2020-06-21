События

11:00 21.06.2020

Зеленский: расходы на медицину увеличены еще на 8 млрд грн, с 1 сентября всем медработникам повысят зарплату на 25, 50 и 70%

1 мин читать
Зеленский: расходы на медицину увеличены еще на 8 млрд грн, с 1 сентября всем медработникам повысят зарплату на 25, 50 и 70%

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Кабинет министров Украины 19 июня принял решение, которое увеличит финансирование медицины и позволит сохранить все медицинские учреждения, которые из-за "старой" медицинский реформы оказались на грани закрытия.

"Кроме 6,5 млрд грн для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 млрд. А значит – все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории", - сказал он в обращении к украинским медикам по случаю Дня медицинского работника.

Теги: #зеленский #медицина #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 21.06.2020
Зеленский отметил, что 43 медика погибли в борьбе с коронавирусом, и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности

Зеленский отметил, что 43 медика погибли в борьбе с коронавирусом, и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности

10:50 21.06.2020
Зеленский подчеркивает, что всегда будет лоббистом интересов украинских медиков, и "не допустит закрытия больниц"

Зеленский подчеркивает, что всегда будет лоббистом интересов украинских медиков, и "не допустит закрытия больниц"

14:29 20.06.2020
Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина - Зеленский

Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина - Зеленский

17:17 19.06.2020
Кабмин намерен повысить зарплаты медикам до 75%

Кабмин намерен повысить зарплаты медикам до 75%

16:14 19.06.2020
14 украинских моряков с танкера "Рута", более трех лет проведших в заключении в Ливии, вернулись на родину – Зеленский

14 украинских моряков с танкера "Рута", более трех лет проведших в заключении в Ливии, вернулись на родину – Зеленский

16:08 19.06.2020
Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн всех, кто пил кофе с Зеленским без масок

Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн всех, кто пил кофе с Зеленским без масок

14:45 19.06.2020
Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

13:54 19.06.2020
Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

13:50 19.06.2020
Суд в Хмельницком усомнился в возможности привлечения Зеленского к юридической ответственности из-за его неприкосновенности

Суд в Хмельницком усомнился в возможности привлечения Зеленского к юридической ответственности из-за его неприкосновенности

23:32 18.06.2020
Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

По факту взрыва в киевской многоэтажке открыто уголовное производство

На месте взрыва газа в киевской многоэтажке найден погибшим 1 человек, 3 спасены из-под завалов

Зеленский подчеркивает, что всегда будет лоббистом интересов украинских медиков, и "не допустит закрытия больниц"

В Девятиэтажном доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушено перекрытие 4 этажей

ПОСЛЕДНЕЕ

В Латвии и Эстонии новых случаев коронавируса за сутки не выявлено

В начале недели в Украине будет тепло, повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами

Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

По факту взрыва в киевской многоэтажке открыто уголовное производство

На месте взрыва газа в киевской многоэтажке найден погибшим 1 человек, 3 спасены из-под завалов

В Девятиэтажном доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушено перекрытие 4 этажей

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

За сутки в ВСУ подтверждены 8 новых случаев коронавируса, 137 человек болеют

В ДТП под Днепром погибло три человека, в том числе ребенок, еще четверо госпитализированы

В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА