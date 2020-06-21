За сутки в ВСУ подтверждены 8 новых случаев коронавируса, 137 человек болеют

Среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по состоянию на 10:00 21 июня острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 140 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Из них 4 военнослужащих находятся на лечении в Ровенском военном госпитале. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 4 человека: 3 – во Львовской области, один в Ровенской. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 14 человек

Всего за время пандемии выздоровели 263 человека, летальных случаев - 5.