Из-за непогоды обесточено 89 населенных пунктов в 5 областях Украины

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро воскресенья обесточены 89 населенных пунктов в Донецкой, Житомирской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях Украины, кроме того заилены и подтоплены усадьбы, здания и инфраструктура, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 21 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 30, Донецкая - 27, Черниговская - 18, Черновицкая - 7 и Сумская – 7", – говорится в сводке, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что 20 июня на территории 5 областей (Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло заиление 10 частных дворов, подтоплено 23 подвальных помещения, 13 колодцев, 11 домохозяйств и 1 гараж, частично повреждены крыши 2 зданий, в Ивано-Франковской области на дорогах местного значения (Гринява-Голошино и Кохан-Перекрестное) произошли два оползня.

"Жертв и пострадавших нет", – подчеркнули спасатели.

Подразделениями ГСЧС откачано 1 тыс 613 куб. м воды. Всего к работам привлекалось 39 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека личного состава и 10 единиц техники.