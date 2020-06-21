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07:21 21.06.2020

С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

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С начала суток воскресенья на Донбассе ранение получил украинский военный

С начала суток воскресенья, 21 июня, на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий зафиксировано 4 обстрела со стороны российских наемников, за минувшие сутки ранено трое военных в результате 28 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня... один украинский защитник получил ранения", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в воскресенье.

В частности, российские наемники в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Шумел дважды открывали огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм. Украинские позиции возле Железного противник обстрелял из 120-мм минометов, а у Крымского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих ООС получили ранения.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник активизировался возле Хутора Вольного, где применил 152-х и 122-мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120-мм и 82-мм. В вечернее время вблизи Хутора Вольного зафиксировано использование гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумел, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

Кроме этого, противник активно использовал минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали позиции ООС у Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского. Из стрелкового оружия противник провоцировал защитников Железного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82-мм на подступах к Авдеевке и Широкино. Несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал украинские опорные пункты неподалеку Павлополя. Также у этого населенного пункта были применны неуправляемые авиационные ракеты С-8.

По данным украинской разведки, 20 июня был ранен российский наемник.

 

Теги: #оос #сводка
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