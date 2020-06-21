Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Бургомистр (глава городского управления) фламандского города Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Де Фау доставили в больницу, где он был прооперирован, состояние бургомистра стабильное, отмечается в публикациях.

Прокуратура провинции Западная Фландрия объявила о задержании нападавшего за попытку убийства. На месте преступления работают эксперты федеральной полиции.

Издание Het Laatste Nieuws сообщает, что, по предварительным данным, бургомистра атаковал его бывший клиент по адвокатской практике "с психиатрическим прошлым".

Бельгийские СМИ отмечают, что прокуратура пока не подтверждает этих сведений.