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02:14 21.06.2020

В центре Киева горело админздание, без пострадавших

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В центре Киева горело админздание, без пострадавших

В субботу вечером в центре Киева произошел пожар в административном здании, пострадавших нет, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

"20 июня, в 20:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в административном здании на ул.Богдана Хмельницкого, 16-22, в Шевченковском районе столицы… Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 21:10 был локализован, а в 21:17 - ликвидирован… Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.

Спасатели уточнили, что пожар возник в одном из офисных помещений на 11-этаже 16-этажного здания.

"В результате пожара огнем были уничтожены офисное оборудование, стулья, столы, оргтехника в двух офисах на площади 80 кв. м и повреждено еще 2 офиса и общий коридор на 11 этаже на площади 70 кв. м", – добавили в ГСЧС.

На месте происшествия было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Теги: #киев #пожар
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